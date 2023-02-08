Литва планирует отправить отряд спасателей на помощь пострадавшей от землетрясения Турции

"Это трагедия в Турции, и мы должны прийти на помощь в этот трагический час, поэтому Литва готова оказать Турции тройную помощь", – сказала министр на заседании Правительства в среду.

Прежде всего, по словам А. Билотайте, для проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ предполагается сформировать группу спасателей в составе не менее 33 человек.

"Это сотрудники Пожарно-спасательной службы, насколько мне известно, планируется более 30 сотрудников, три кинолога СОГГ с собаками и не менее пяти сотрудников Каунасской городской станции скорой медицинской помощи", – пояснила политик.

Второе направление поддержки, по словам А. Билотайте, – это материальная помощь общей стоимостью 328 тыс. евро.

"За счет материальных ресурсов госрезерва. Это из средств госрезерва гражданской обороны – палатки, электрообогреватели, комплекты постельного белья, одеяла, их стоимость составляет 196 тыс. евро. Также из госрезерва, медицинского резерва, т. е. необходимое оборудование, медикаменты, медицинские инструменты на сумму 132 тыс. евро", – пояснила А. Билотайте.

"И третий пункт — перевести 100 тыс. евро Турецкой Республике через Министерство иностранных дел. Надеемся, что помощь будет полезной и существенной в этой сложной ситуации", – сказала министр.

Принимавший участие в заседании замминистра иностранных дел Йонас Сурвилас подчеркнул, что министерство из своих ресурсов – фонда гуманитарной помощи – намерено выделить еще 100 тыс. евро.