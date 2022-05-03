Литва планирует открыть воздушный коридор для беспилотников

Как говорится в сообщении, ВС намерены расширить силы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), возможности их действия, поэтому создается воздушный коридор шириной в километр от полигона в Казлу-Руде до западной границы страны.

Воздушный коридор будет использоваться для контроля и наблюдения за пограничным участком с Калининградской областью. Изменения в порядке использования воздушного пространства обсудили в понедельник представители ВС Литвы и Литовской гражданской авиации.

Согласно запланированному порядку, ВС Литвы обязуются активировать коридор вечером и снимать ограничения воздушного пространства после использования или выполнения соответствующей миссии.

В ВС отмечают, что участники встречи договорились подготовить неформальный меморандум о воздушном коридоре, который станет рекомендациями как для пилотов, намеревающихся летать в воздушном пространстве на юго-западе Литвы, так и для представителей ВС Литвы, планирующих полеты боевых БПЛА.