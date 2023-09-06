Литва перестала быть дешевой страной для туристов

По новой информации Государственного агентства данных (ГАД), во втором квартале этого года в Литве с ночевкой останавливались 368 000 иностранцев, на 22,5% больше, чем год назад в то же время.
Туристов из соседних стран (Беларуси, Латвии, Польши, России) было 112 600, т.е. 35,4% от общего числа иностранцев.
В гостиницах, гостевых домах и мотелях останавливалось больше всего туристов из Польши – 45 800, это 14,4% от общего числа туристов из заграницы. Поток поляков в этом году значительно увеличился (в прошлом году было в два раза меньше). На втором месте по численности – туристы из Латвии - 32 300 (год назад 29 800). Примерно столько же в Литву приехало и немцев (32 300), год назад – 24 700. На четвертом месте – белорусы (30 700, год назад - 17 200).
Национальная ассоциация санаториев и реабилитационных учреждений подсчитала, что в санаториях Литвы отдыхают в основном литовцы, на втором месте по численности - граждане Израиля (в среднем приезжают на 12 ночевок), далее идут немцы (11-12 ночевок), латыши и поляки. Однако немцы и скандинавы все еще считают, что в Литве небезопасно, сказала представитель ассоциации Лина Носевич.
Клиентов из России и Беларуси в санаториях почти нет, хотя до войны они входили в пятерку самых многочисленных туристов.
"Сейчас белорусы не попадают даже в 10-ку, можем забыть о них. Обычно они ехали в санаторий Belorus", – сказала Носевич.
Правда, белорусы не перестали приезжать в Литву. В день в нашу страну въезжает около 4000 белорусов.
По данным Службы охраны госграницы, в июле был достигнут пик - в Литву приехали 146 382 белорусов, в августе – 125 223. Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что белорусы приезжают в основном за покупками.
"Большая часть едет за покупками – по три белорусских автобуса можно увидеть по Ikea и Akropolis, там же полно легковых автомобилей с белорусскими номерами.
Другая группа приезжих – через Литву едет или летит в другие страны ЕС.
Немало приезжает к родственникам и друзьям. Часть едет в санатории, но таких мало", – сказал он.
Представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал: "Большая часть белорусов едет за покупками в Польшу. Там они тратят больше денег, чем у нас. У них дороже стоят брендовые товары – они не едут за литовским хлебом, гречкой и еще чем-то. Они едут за брендовой одеждой, у них ее нет. А если что-то и осталось, то цены там взвинчены. Покупают брендовый алкоголь, стиральный порошок, продукты и т.д. Правда, из-за санитарного контроля много продуктов не увезешь. Едут в ту же Ikea, но, думаю, не за мебелью, а за декором".
Он сказал, что в Литве белорусы за одну поездку тратят 100-200 евро.
Глава Национального агентства поощрения туризма "Путешествуй по Литве" Ольга Гончарова сказала, что Литва уже недешевая страна, но ее товары и услуги по качеству не уступают товарам других стран.
"Думаю, всегда было представление, что Литва – дешевая страна. В 2017-2018 гг. мы говорили, что у нас качественные услуги и у нас дешево. ,Сейчас у нас уже не дешево, но пока и не так дорого, как в других местах. <...> Сколько я слышу оценку скандинавов - норвежцев, шведов – некоторые еще считают нас постсоветской страной, в которой ничего нет. Поэтому иногда и появляется такой отзыв: "Как у вас все дорого". Но они приезжают, видят инновации, чистоту, тогда смотрят на страну иначе", – сказала Гончарова.