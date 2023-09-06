Литва перестала быть дешевой страной для туристов

Национальная ассоциация санаториев и реабилитационных учреждений подсчитала, что в санаториях Литвы отдыхают в основном литовцы, на втором месте по численности - граждане Израиля (в среднем приезжают на 12 ночевок), далее идут немцы (11-12 ночевок), латыши и поляки. Однако немцы и скандинавы все еще считают, что в Литве небезопасно, сказала представитель ассоциации Лина Носевич.

В гостиницах, гостевых домах и мотелях останавливалось больше всего туристов из Польши – 45 800, это 14,4% от общего числа туристов из заграницы. Поток поляков в этом году значительно увеличился (в прошлом году было в два раза меньше). На втором месте по численности – туристы из Латвии - 32 300 (год назад 29 800). Примерно столько же в Литву приехало и немцев (32 300), год назад – 24 700. На четвертом месте – белорусы (30 700, год назад - 17 200).

Туристов из соседних стран (Беларуси, Латвии , Польши , России ) было 112 600, т.е. 35,4% от общего числа иностранцев.

По новой информации Государственного агентства данных (ГАД), во втором квартале этого года в Литве с ночевкой останавливались 368 000 иностранцев, на 22,5% больше, чем год назад в то же время.

Клиентов из России и Беларуси в санаториях почти нет, хотя до войны они входили в пятерку самых многочисленных туристов.

"Сейчас белорусы не попадают даже в 10-ку, можем забыть о них. Обычно они ехали в санаторий Belorus", – сказала Носевич.

Правда, белорусы не перестали приезжать в Литву. В день в нашу страну въезжает около 4000 белорусов.

По данным Службы охраны госграницы, в июле был достигнут пик - в Литву приехали 146 382 белорусов, в августе – 125 223. Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что белорусы приезжают в основном за покупками.

"Большая часть едет за покупками – по три белорусских автобуса можно увидеть по Ikea и Akropolis, там же полно легковых автомобилей с белорусскими номерами.

Другая группа приезжих – через Литву едет или летит в другие страны ЕС.

Немало приезжает к родственникам и друзьям. Часть едет в санатории, но таких мало", – сказал он.