"Впервые в Литве нет ни одного "красного" муниципалитета по показателям COVID-19!!! А количество "зеленых" посчитать уже сложно", - пишет профессор.

В зеленую зону входят муниципалитеты с заболеваемостью менее 25, а процентная доля положительных тестов - менее 4 процентов. В желтую зону попадают муниципалитеты, где заболеваемость не превышает 50 случаев, но количество положительных тестов - более 4% или заболеваемость 25-150 случаев на 100 тысяч населения, а количество положительных тестов - менее 4%.

Delfi напоминает, что за минувшие сутки было выявлено 17 новых случаев COVID-19, один человек скончался. По данным Департамента статистики, в стране было проведено 3137 молекулярных (ПЦР) и 3043 антигенных теста на коронавирус. За последние 14 дней показатель новых случаев заболевания на 100 000 населения составляет 33,1 случая. Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 0,6 процента.