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Миндаугас Станкунас, профессор Литовского университета медицинских наук (ЛУМН) и член Консультативного совета независимых экспертов, поделился в Facebook важным и радостным посланием - впервые в Литве нет ни одного "красного" муниципалитета.
Lietuvos epidemiologinė situacija
Lietuvos epidemiologinė situacija
© DELFI

"Впервые в Литве нет ни одного "красного" муниципалитета по показателям COVID-19!!! А количество "зеленых" посчитать уже сложно", - пишет профессор.

В зеленую зону входят муниципалитеты с заболеваемостью менее 25, а процентная доля положительных тестов - менее 4 процентов. В желтую зону попадают муниципалитеты, где заболеваемость не превышает 50 случаев, но количество положительных тестов - более 4% или заболеваемость 25-150 случаев на 100 тысяч населения, а количество положительных тестов - менее 4%.

Delfi напоминает, что за минувшие сутки было выявлено 17 новых случаев COVID-19, один человек скончался. По данным Департамента статистики, в стране было проведено 3137 молекулярных (ПЦР) и 3043 антигенных теста на коронавирус. За последние 14 дней показатель новых случаев заболевания на 100 000 населения составляет 33,1 случая. Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 0,6 процента.

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