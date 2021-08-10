Литва перешла в последнюю красную зону COVID–19

Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3,7%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 286 943 человека, из них всё еще больны 4776, на одного меньше, чем за минувшие сутки.

В больницах Литвы лежат 323 пациента с COVID–19, 41 из них – в реанимации.