Время в Литве, как и во всех странах-членах Европейского союза (ЕС), меняется два раза в год.
В 2019 году Европейский парламент (ЕП) одобрил предложение отказаться от перевода часов с 2021 года. В соответствии с тогдашним предложением, последний раз стрелки часов в государствах ЕС, которые предпочли летнее время, должны были быть переведены в последнее воскресенье марта 2021 года, а страны, которые пожелали остаться в зимнем времени, должны были сделать это в последнее воскресенье октября 2021 года. Однако не все страны-члены ЕС пришли к единому мнению об отмене перевода часов.
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