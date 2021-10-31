Время в Литве, как и во всех странах-членах Европейского союза (ЕС), меняется два раза в год.

В 2019 году Европейский парламент (ЕП) одобрил предложение отказаться от перевода часов с 2021 года. В соответствии с тогдашним предложением, последний раз стрелки часов в государствах ЕС, которые предпочли летнее время, должны были быть переведены в последнее воскресенье марта 2021 года, а страны, которые пожелали остаться в зимнем времени, должны были сделать это в последнее воскресенье октября 2021 года. Однако не все страны-члены ЕС пришли к единому мнению об отмене перевода часов.