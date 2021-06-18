В четверг в центр вакцинации в Вильнюсе пришли люди с регистрацией и без. Живая очередь быстро проходит, стоять не приходится. Среди людей есть и родители с детьми.
"Сам захотел, сказал, что хочет привиться. Это желание сына и наша воля", – сказал отец 14-летнего Мартинаса.
"Я читал, что вакцина очень эффективная. И мне можно прививаться только ею", – сказал LNK подросток о вакцине Pfizer.
"Ребенку скоро 16, большинство домочадцев привилось", – сказала мать другого подростка.
Несколько десятков человек хотели привиться вакциной AstraZenecа, но они ушли ни с чем.
"У нас сейчас нет AstraZenecа. Все дозы пойдут на ревакцинацию", – сказала координатор центра Мартина Стомайте.
"Мой отец - врач, сначала он был скептически настроен по отношению ко всем вакцинам, поскольку они были созданы в короткий срок, но потом и сам привился", – сказала встреченная женщина.
В каунасском центре людей тоже немного.
"Я думала, будет больше людей. Очень удивилась", – сказала жительница Каунаса. "Может, уже большинство привилось", - предположила другая.
Каунас среди больших городов лидирует по количеству привитых жителей.
"С утра была небольшая очередь. Пришло одинаковое количество с регистрацией и без. Сейчас людей немного", – сказал директор Каунасской поликлиники Паулюс Кибиша.
В Паневежисе очередь была лишь рано утром, люди приходили перед работой. До полудня в городе привили всего 100 человек.
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