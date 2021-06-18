В четверг в центр вакцинации в Вильнюсе пришли люди с регистрацией и без. Живая очередь быстро проходит, стоять не приходится. Среди людей есть и родители с детьми.

"Сам захотел, сказал, что хочет привиться. Это желание сына и наша воля", – сказал отец 14-летнего Мартинаса.

"Я читал, что вакцина очень эффективная. И мне можно прививаться только ею", – сказал LNK подросток о вакцине Pfizer.

"Ребенку скоро 16, большинство домочадцев привилось", – сказала мать другого подростка.

Несколько десятков человек хотели привиться вакциной AstraZenecа, но они ушли ни с чем.

"У нас сейчас нет AstraZenecа. Все дозы пойдут на ревакцинацию", – сказала координатор центра Мартина Стомайте.

"Мой отец - врач, сначала он был скептически настроен по отношению ко всем вакцинам, поскольку они были созданы в короткий срок, но потом и сам привился", – сказала встреченная женщина.

В каунасском центре людей тоже немного.

"Я думала, будет больше людей. Очень удивилась", – сказала жительница Каунаса. "Может, уже большинство привилось", - предположила другая.

Каунас среди больших городов лидирует по количеству привитых жителей.

"С утра была небольшая очередь. Пришло одинаковое количество с регистрацией и без. Сейчас людей немного", – сказал директор Каунасской поликлиники Паулюс Кибиша.

В Паневежисе очередь была лишь рано утром, люди приходили перед работой. До полудня в городе привили всего 100 человек.