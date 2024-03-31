Литва перешла на летнее время, проверьте - перевели ли вы стрелки часов

Литва переходит на летнее время в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи путем перевода стрелки часов на один час вперед.

Зимнее время вводят в последнее воскресенье октября - в 4 часа утром переводим стрелки на час назад.

Летнее время будет действовать семь месяцев – до конца октября. Летнее время введено, чтобы лучше использовать светлое время суток, но критики говорят, что сдвиг времени может быть вредным для здоровья.