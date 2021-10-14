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В Литве на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится больше 1000 случаев коронавируса. В четверг утром, по данным Департамента статистики, этот показатель составляет 1038,7 случаев.
Литва перешагнула черту – такого показателя в этом году еще не было
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Доля положительных тестов сейчас составляет 11,5%. За минувшие сутки установили 2861 новый случай, скончались 28 человек. 24 из них не были привиты или привиты не до конца.

В Литве по-прежнему остается 4 "красных" муниципалитета: Паневежский район (270 случаев за 14 дней на 100 000, доля положительных тестов 3,3%), Паневежис, Расейнский район и Игналинский район.

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Все остальные муниципалитеты находятся в черной зоне COVID-19.

Хуже всего дела обстоят в Клайпеде, где показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 2012 случаев, а доля положительных тестов - 15,4%.

Сложная ситуация и в Йонишкском районе - 1917 случаев на 100 000 жителей, доля положительных тестов составляет 21,3%.

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