Литва перешагнула черту – такого показателя в этом году еще не было

Доля положительных тестов сейчас составляет 11,5%. За минувшие сутки установили 2861 новый случай, скончались 28 человек. 24 из них не были привиты или привиты не до конца.
В Литве по-прежнему остается 4 "красных" муниципалитета: Паневежский район (270 случаев за 14 дней на 100 000, доля положительных тестов 3,3%), Паневежис, Расейнский район и Игналинский район.
Все остальные муниципалитеты находятся в черной зоне COVID-19.
Хуже всего дела обстоят в Клайпеде, где показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 2012 случаев, а доля положительных тестов - 15,4%.
Сложная ситуация и в Йонишкском районе - 1917 случаев на 100 000 жителей, доля положительных тестов составляет 21,3%.
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