В соответствии с решением, содержание которого не обнародуется, Украине будет оказана помощь и вооружением.
Общая стоимость пакета помощи по гражданской обороне и помощи вооружениями составит 1,8 млн евро.
"Ситуация с безопасностью в Украине беспрецедентно серьезная, другие страны также присоединяются к оказанию помощи Украине, как выражая политическую поддержку, так и представляя свои предложения по материальным средствам (...) на основании просьбы Украины о помощи", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.
Правительство в среду постановило выделить Украине из администрируемого Департаментом противопожарной охраны и спасения (ДПОС) государственного резерва пять надувных лодок с мотором, 30 мобильных средств непрямого обогрева на жидком горючем для отапливания помещений, 100 индивидуальных дозиметров и 500 фильтрующих противогазов с комбинированным фильтром.
Также из запасов ДПОС в Украину будет отправлено 500 пар пожарных перчаток и 500 подшлемников.
Решением правительства из запасов Департамента информации и связи украинской стороне будет выделено 40 межсетевых экранов, два маршрутизатора и одна служебная станция.
Общая стоимость помощи - 260 тыс. евро. Доставить партию помощи поручено ДПОС.
Премьер Ингрида Шимоните подчеркнула, что "мы должны помочь и помогаем" Украине.
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