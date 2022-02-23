aA
Литва отправит в Украину партию международной помощи по гражданской обороне - лодки, дозиметры, противогазы, перчатки, подшлемники.
C-27J Spartan of the Lithuanian Air Force
C-27J Spartan of the Lithuanian Air Force
© DELFI (M.Bajarūno nuotr.)

В соответствии с решением, содержание которого не обнародуется, Украине будет оказана помощь и вооружением.

Общая стоимость пакета помощи по гражданской обороне и помощи вооружениями составит 1,8 млн евро.

"Ситуация с безопасностью в Украине беспрецедентно серьезная, другие страны также присоединяются к оказанию помощи Украине, как выражая политическую поддержку, так и представляя свои предложения по материальным средствам (...) на основании просьбы Украины о помощи", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Статьи по теме:
Глава МИД: Литва добивалась более широких санкций против России, но скорость была важнее  (114)
МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию  (8)

Правительство в среду постановило выделить Украине из администрируемого Департаментом противопожарной охраны и спасения (ДПОС) государственного резерва пять надувных лодок с мотором, 30 мобильных средств непрямого обогрева на жидком горючем для отапливания помещений, 100 индивидуальных дозиметров и 500 фильтрующих противогазов с комбинированным фильтром.

Также из запасов ДПОС в Украину будет отправлено 500 пар пожарных перчаток и 500 подшлемников.

Решением правительства из запасов Департамента информации и связи украинской стороне будет выделено 40 межсетевых экранов, два маршрутизатора и одна служебная станция.

Общая стоимость помощи - 260 тыс. евро. Доставить партию помощи поручено ДПОС.

Премьер Ингрида Шимоните подчеркнула, что "мы должны помочь и помогаем" Украине.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Agnė Kulitaitė

Agnė Kulitaitė: „Kaip mane popiežius savanaude vadino“

Delfi Plius Henry Meyer, Andrey Biryukov, DELFI

Išsigando net ištikimiausi sąjungininkai: Putino surengtą šou demaskavo kelios detalės

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Turtingiausi visų laikų pasaulio banditai – kokią vietą tarp jų užima Putinas?

Delfi Plius Agnė Keizikienė

Palygino veido kremų už beveik 100 ir 10 eurų sudėtis: vienas ingredientas, esantis abiejuose, itin žalingas odai

Delfi Plius The Economist

Nepriklausomai nuo to, kas nutiks, – Putinas jau patyrė pralaimėjimą Rusijoje

Delfi Plius Žinių radijas

Lenkijos kova su infliacija – per PVM: kaip tai paveiks mus ir kaip vertinti tokį kaimynų žingsnį?

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Marčiulaitis prasitaria apie būsto paskolų įmokų didėjimą: kada ir kokio augimo tikėtis

Delfi Plius Alberto Nardelli, Jennifer Jacobs

Po „Bloomberg“ klausimo dėl Ukrainos – pikta Zacharovos tirada

Delfi Plius Vytautas Budzinauskas

Sviesto pakelis sumažėjo, o kaina nepakito – tai gali būti tik pradžia

Delfi Plius Rūta Pukenė

Žmogus, kurio pavardę per Vasario 16-ąją skandavo pasipiktinusi minia: turėjo užimti Landsbergio vietą

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, Liudmila Timofejeva

Buvęs ambasadorius Ukrainoje: Kremlius neturi išeities – jis turės panaudoti karinę jėgą

Delfi Plius Eglė Šiugždinytė

Teisininkas atsako: ar reikia mokėti alimentus, jei buvusi žmona išteka už turtingo vyro?

Delfi Plius Dainius Sinkevičius

„Pieno žvaigždžių“ krepšininkui – nemalonumai dėl gėjų

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

Verslas Plius Joe Mayes

Milijonai britų jau pradeda jausti tikrąjį pragyvenimo krizės Jungtinėje Karalystėje mastą

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Geriausi 2021 metų serialai: žiūrėti tikrai buvo ką!

Статьи по теме:

Премьер Литвы о новых санкциях в отношении России: это лишь начало (60)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не сомневается...

TOP новостей

Президент Литвы пообещал в Киеве, что Украина не останется один на один с агрессией (9)

Украина не останется один на один с агрессией, обещает...

Ситуация с ковидом улучшается: в ближайшие недели обсудят перемены в трех сферах (1)

На этой неделе с эпидемиологами обсудят маски в...

В Украине вводится режим чрезвычайного положения (8)

Со стороны СНБО "решение было принято", но следующий шаг...

Экономист о дополнительных санкциях: это значит, что Россия будет вариться в собственном прокисшем соку (16)

Все чаще говорят о том, что одним из основных элементов...

Литва отказалась от списка пораженных коронавирусом стран (4)

Литва отказалась от списка пораженных коронавирусом...