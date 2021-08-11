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Литва отправила Молдове 26,5 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
Литва отправила Молдове 26,5 тысяч доз вакцины AstraZeneca
© Zuma Press / Scanpix

Как сообщается, партия вакцины уже поступила в страну.

"Этой помощью Литва выполняет долг помощи таким странам, как Молдова, которые не получают постоянных партий вакцин от COVID-19", – говорится в сообщении.

Как утверждает Минздрав, опасаться, что в Литве возникнет нехватка вакцины AstraZeneca, не следует, потому что каждую неделю производитель присылает новую партию этой вакцины, которая, как и другие, хранятся на складах Центра экстремальных для здоровья ситуаций.

Решение помочь странам "Восточного партнерства" - Молдове, Грузии и Украине – правительство приняло еще в мае этого года. В июле было решено увеличить намеченные партии. Вакцины этим странам выделяются по их просьбе.

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