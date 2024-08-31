Литва отмечает 31-летие со дня вывода российской армии: состоится грандиозный концерт

На сцене бастейи оборонительной стены выступят „G&G Sindikatas“, Марионас Микутавичюс, Инга Янкаускайте, Jovani ir Petunija, Саулюс Урбонавичюс-SAMAS ir Bjelle. С заходом солнца в небе пройдет шоу дронов, созданное ко Дню свободы.
„Red army go home“ зазвучит по-новому
„В 1993 году вывод последних солдат советской армии из Литвы стал судьбоносным моментом в нашей истории, ознаменовав окончательное освобождение от оков врага. Я благодарен мужественному народу Литвы, лидерам и членам переговорной группы, благодаря которым мы создали геополитическое чудо. Сегодня, живя во времена новых геополитических вызовов, мы должны сохранять бдительность, сплоченность и готовность защищать нашу независимость, активируя ген борца в нашей ДНК“, - заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Родившийся более трех десятилетий назад лозунг „Red army go home“ объединит на субботнем мероприятии не только разные эпохи, но и разные страны. Это как мост в Украину, где идет борьба с врагом, который по сей день угрожает Литовскому государству.
„Проходят десятилетия, страны растут, меняются, но враг нашей и Украины свободы остается все тем же - государство, все еще погрязшее в прошлом, формирующее свою идентичность только путем агрессии, и неважно, как оно будет называться - Советским Союзом или Россией. К счастью, последний танк покинул Литву 31 год назад, но они до сих пор ступают по украинской земле. Именно в этот день мы символически завершим кампанию помощи дронов Украине – чтобы на каждый танк, загрязнивший нашу землю, через руки украинцев дроном вернулся к врагу. Рано или поздно, с помощью всех нас, украинцы увидят тот день, когда последний российский танк покинет их землю“, - сказал Йонас Охманас, один из основателей организации „Blue / Yellow“.
Призывает не опускать руки в связи с Украиной
В 1990-е годы, после восстановления независимости Литвы, в стране еще оставалось около 1000 оккупационных танков – наряду с 34,6 тыс. солдат, около 180 самолетов и 1901 бронемашина. Литве пришлось вести переговоры еще почти три года, следить за невыполнением Россией обязательств, бороться (13 января - в форме мирного протеста), пока, наконец, 31 августа 1993 году оккупационная армия была выведена. Лишь год спустя оккупанты вывели свои войска из Германии, Латвии и Эстонии.
Организаторы праздника считают, что украинцы не должны сдаваться так же, как не сдавались литовцы. И жители Литвы не перестанут оказывать помощь.
Празднование Дня свободы во дворе бастейи Вильнюсской оборонительной стены, по адресу ул. Бокшто, 20, в субботу начнется в 19.30 и продлится до 21.00. В нем примет участие завершившая каденцию президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, первый лидер восстановленного независимого Литовского государства, проф. Витаутас Ландсбергис, премьер-министр Ингрида Шимоните, министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, соучредитель партии „Blue / Yellow“ Йонас Охманас. Мероприятие почтит память людей, которые боролись за свободу Литвы и Украины.