Литва отмечает 31-летие со дня вывода российской армии: состоится грандиозный концерт

Родившийся более трех десятилетий назад лозунг „Red army go home“ объединит на субботнем мероприятии не только разные эпохи, но и разные страны. Это как мост в Украину, где идет борьба с врагом, который по сей день угрожает Литовскому государству.

„Проходят десятилетия, страны растут, меняются, но враг нашей и Украины свободы остается все тем же - государство, все еще погрязшее в прошлом, формирующее свою идентичность только путем агрессии, и неважно, как оно будет называться - Советским Союзом или Россией. К счастью, последний танк покинул Литву 31 год назад, но они до сих пор ступают по украинской земле. Именно в этот день мы символически завершим кампанию помощи дронов Украине – чтобы на каждый танк, загрязнивший нашу землю, через руки украинцев дроном вернулся к врагу. Рано или поздно, с помощью всех нас, украинцы увидят тот день, когда последний российский танк покинет их землю“, - сказал Йонас Охманас, один из основателей организации „Blue / Yellow“.