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В четверг Литва отмечает 31-годовщину восстановления независимости.
Литва отмечает 31-годовщину восстановления независимости
© DELFI / Josvydas Elinskas

По традиции в этот день возложат цветы у памятника "Весть" на площади Независимости в Вильнюсе, поднимут флаги трех стран Балтии, в Кафедральном соборе состоится служба.

Из-за пандемии торжественное заседание в парламенте Литвы не состоится.

Вечером покажут два праздничных концерта, историку Марюсу Эмужису вручат стипендию независимости, своими воспоминаниями поделятся подписанты акта.

Аллея Лайсвес в Каунасе в этот день станет ярким триколором.

Праздничные мероприятия без собраний состоятся и в других городах страны.

По случаю праздника Вильнюсская телебашня станет большим флагштоком, на ней появится огромный флаг, площадью 540 кв. м.

Патриотическое шествие в этом году не состоится. Вместо него состоится праздничный автомобильный парад.

11 марта 1990 года Верховный совет-Восстановительный сейм Литвы объявил о восстановлении независимого литовского государства.

За Акт "О восстановлении независимой Литвы" проголосовали 124 депутата, 6 воздержались.

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