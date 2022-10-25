Литва отмечает 30-летие Конституции

По этому случаю состоится 16-й экзамен по Конституции ЛР, международная конференция, посвященная главному закону государства.

Экзамен по Конституции состоится на сайте www.konstitucijosegzaminas.lt.

"Комиссия постаралась сделать так, чтобы экзамен не стал только проверкой фактических знаний. Я надеюсь, что нам это удалось и экзамен порадует и поможет заново кое-что понять", – сказал член комиссии учитель истории Антанас Йонушас.

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, экзамен в этом году будет иметь особый смысл, поскольку в этот день отмечают 30-летие закона.

В этом году награды вручат школьнику, который лучше всех сдаст этот экзамен (по классам), человеку, который лучше всех ответит на вопросы, самому старшему участнику, гражданину Литвы, который живет за границей, лучшему студенту-юристу или человеку, у которого есть юридическое образование и самой активной школе.

По словам министра, участников, которые лучше всего справятся с заданиями, ждут призы: коллекционные золотые монеты номиналом в 50 евро, посвященные 100-летию Конституции государства, планшетные компьютеры, электронные книги, беспроводные наушники, умные часы.