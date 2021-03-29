Литва отмечает 17-ю годовщину членства в НАТО

По этому случаю на площади у Министерства обороны в Вильнюсе состоится торжественная церемония смены флагов Литвы и НАТО.

Литва стала членом НАТО 29 марта 2004 года. В этот же день на базе ВВС Литвы в Шяуляй приземлились два первых бельгийских истребителя F-16, они приступили к охране воздушного пространства Балтийских стран.

Сам Альянс был создан 4 апреля 1949 года подписанием Вашингтонского договора.