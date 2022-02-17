Фирма является официальным партнером посольства Литвы в России.

С 31 марта 2022 года граждане России смогут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР теста (сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в страну) или сертификата о вакцинации одобренным в Евросоюзе препаратом.

Информацию подтверждают и в литовской дипмиссии.

"Абсолютная правда. Соответствующее постановление правительство приняло на прошлой неделе. Это означает, что и граждане России, привитые Спутником, могут приехать, хотя Литва вакцину на данный момент не признает. Полагаю, поездки в Литву начнутся 31 марта", – сказал журналисту посол Литвы в РФ Эйтвидас Баярунас.

Напомним, "Спутник V" и другие российские препараты Литвой пока не признаны. Тем не менее въехать в страну будет можно.

Подчеркивается, что претендовать на получение визы могут все граждане, независимо от того, привились они или нет.

При подаче документов заявитель должен подтвердить, что въезд в страну планируется позже 31 марта 2022 года независимо от цели поездки. Соискатели на визу должны предварительно записаться на прием.