Во вторник министр здравоохранения Арунас Дулькис отменил свой приказ от 15 июня 2020 года "Об утверждении списка стран, затронутых COVID-19 (коронавирусной инфекцией)" со всеми изменениями и дополнениями.

Представитель Минздрава по связям с общественностью Неринга Микенайте пояснила BNS, что все требования к путешественникам указаны в постановлении правительства "Об объявлении экстремальной ситуации государственного уровня" и в связанных с ним правовых актах.

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По словам Дулькиса, список затронутых стран в настоящее время не нужен, так как он будет лишь повторять требования, содержащиеся в указанном выше законодательстве.

Список затронутых стран обновлялся каждую пятницу и вступал в силу в последующий понедельник. В зависимости от эпидемиологической ситуации странам присваивался определенный цвет, а прибывшим из этих стран предъявлялись разные требования, связанные с COVID-19.