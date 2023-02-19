Литва определилась: стало известно, кто представит страну на конкурсе “Евровидение”

“Хочу поблагодарить вас за голосование. Последние несколько лет были для меня катанием на американских горках. В первую победу, когда мы выиграли с Вайдасом Баумилой, я не верил в себя. Я хотела бы обнять себя прямо сейчас и сказать, что меня достаточно. Я хотела бы поблагодарить своих подруг, которые являются одной из причин, по которой я здесь. Спасибо всей команде, спасибо всем, для меня очень важна связь с фанатами, давайте хорошо проведем время", - сказала Моника.

В финал литовского отбора вышли десять участников: Рута Мур, Петуния, "Il Senso", Габриэлюс Вагелис, Юсте Крауелите, Беатрич, Паулина Паукштайте, Моника Линките, Мун Би и Марио Джунс.

Моменты финала - в фотоальбоме: