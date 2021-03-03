Литва одолжит Австрии, Чехии и Словакии 1,8 тыс доз вакцин от COVID-19

"К нам поступила просьба Еврокомиссии о солидарности, временно одолжить вакцины Австрии, Чехии и Словакии, просьба основывается на особо плохой эпидемической ситуации и большими показателями смертности в этих странах", – сказал министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

По его словам, каждая из стран просит выделить в данный момент по 100 тыс. дополнительных доз вакцин, вычтя их пропорционально из доз, распределенных между странами ЕС, "Литве в этом случае придется внести вклад неполными двумя тысячами доз".

Как отметил министр, в результате такого решения в Литву эти дозы вакцин поступят просто на несколько недель позже, чем планировалось.

"1 тыс. 860 доз вакцины были бы доставлены несколько позже, но в том же квартале. Количество для Литвы не меняется, просто это будет на несколько недель позже", – сказал А. Дулькис.

Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что Литва одолжит вакцины, которые еще не получены: "Мы перенесем некоторые сроки поставок, чтобы помочь странам, но количество будет тем же".