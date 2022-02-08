Литва одной из первых в мире начала включать в статистику повторные заражения коронавирусом

"Только несколько стран начали публиковать показатели повторного заражения, используя 90-дневный "период молчания". Европейский центр профилактики и контроля заболеваний обратил внимание на важность данных о повторных заражениях, поэтому мы приветствуем усилия Департамента статистики Литвы в том, чтобы быть в числе первых", — говорится в ответах, представленных правительством на запрос BNS во вторник.
"Вполне вероятно, что другие страны и сам Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в ближайшее время начнут публиковать информацию о количестве повторных заражений", — сообщили в департаменте правительства по вопросам коммуникаций.
С конца прошлой недели в ежедневную статистику COVID-19 в Литве включаются и повторные заражения, если два положительных результата теста разделяют не менее 90 дней. До этого официально сообщалось только о первичных случаях заражения коронавирусом.
Это означает, что если человек, например, дважды переболел коронавирусом, а между заражениями прошел год, то его второе заражение до сих пор не включалось в статистику новых случаев.
По данным Департамента статистики, этот показатель стал актуальным с распространением штамма омикрон. Ранее повторные заражения не превышали 1%, но с января стали составлять почти 15% всех заражений.
По данным на прошлую пятницу, из общего числа - 33 140 вторичных заражений с начала пандемии в 2020 году, примерно 22 тыс. человек заразились во второй раз только в январе.
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