2024.05.26 10:27

Литва: общая явка избирателей во втором туре составила 49,6%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Общая явка избирателей во втором туре президентских выборов в Литве составила 49,6%, сообщила Главная избирательная комиссия Литвы.

В день выборов к 20.00 ч. к урнам для голосования пришло 38,58% избирателей. Между тем, 257 854 избирателя уже выразили свою волю, проголосовав досрочно или на дому. По данным ГИК, это 11,03% от общего числа всех избирателей, обладающих правом голоса.

Наиболее активны – избиратели Палангского муниципалитета (67,21%), а пассивные - Висагинского (26,75%).

Как и пять лет назад, во втором туре выборов встречались претендующий на переизбрание глава государства Гитанас Науседа и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните.

5 лет назад, по данным ГИК, после подсчета бюллетеней на всех избирательных участках победителем стал Науседа, набравший 65,68% голосов избирателей. Оставшаяся на втором месте Шимоните получила 33,04%.

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