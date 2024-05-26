Литва: общая явка избирателей во втором туре составила 49,6%

В день выборов к 20.00 ч. к урнам для голосования пришло 38,58% избирателей. Между тем, 257 854 избирателя уже выразили свою волю, проголосовав досрочно или на дому. По данным ГИК, это 11,03% от общего числа всех избирателей, обладающих правом голоса.

Наиболее активны – избиратели Палангского муниципалитета (67,21%), а пассивные - Висагинского (26,75%).

Как и пять лет назад, во втором туре выборов встречались претендующий на переизбрание глава государства Гитанас Науседа и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните.