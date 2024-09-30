2024.09.30 15:38

Литва обратилась в Международный уголовный суд в связи с преступлениями режима Лукашенко

 
ru.DELFI.lt
Baltarusijos vadovas Aleksandas Lukašenka.
Baltarusijos vadovas Aleksandas Lukašenka.
ФОТО: Sergei Savostyanov | Scanpix

В понедельник представители Минюста подали в Международный уголовный суд просьбу Литвы о начале расследования преступлений против человечности, совершаемых режимом Александра Лукашенко: принудительная депортация и преследование людей, а также другие жестокие действия, противоречащие основным нормам международного права.

Решение было принято после того, как Минюст оценил представленные белорусской демократической оппозицией материалы о преступлениях режима против человечности и собрал достаточные доказательства из других источников: неправительственных организаций и других инициативных платформ, которые фиксируют преступления, собирают и сохраняют доказательства, работают с жертвами преступлений. Сообщается, что для проведения правовой оценки ситуации также были привлечены независимые эксперты в области международного права.

После фальсифицированных президентских выборов в Беларуси в 2020 году гражданское общество страны восстало против А. Лукашенко – прошли массовые протесты и движения оппозиционных сил за демократическое будущее Беларуси. Эти инициативы были жестоко подавлены режимом Лукашенко, начались массовые преследования, пытки, аресты и незаконные тюремные заключения всех лиц, не поддерживающих режим.

Белорусские граждане, борющиеся с режимом, были вынуждены покинуть страну и скрываться в соседних государствах. По данным Минюста, в настоящее время в Литве постоянно проживают более 60 тыс. белорусов.

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