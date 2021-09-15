Литва обращается в ЕСПЧ с просьбой отменить меры защиты для афганцев

"Мы сегодня закончили подготовку просьбы к ЕСПЧ, в которой просим отменить назначенные для Литвы временные меры защиты в отношении пяти афганцев", – сказала в среду журналистам представитель правительства Литвы в ЕСПЧ Каролина Бубните-Ширмене.

По ее словам, в среду просьба будет отправлена в суд.

"На наш взгляд, о них (мерах защиты – BNS) просили, злоупотребляя процессом, потому, что ЕСПЧ была предоставлена вероятно недостоверная информация, потому, что их просили без учета очень специфического контекста, который у нас имеет место, если говорить о кризисе с мигрантами, который поддерживается и инспирирован третьем государством", – сказала представитель Литвы.

По словам К. Бубните-Ширмене, хотя примененные ЕСПЧ на прошлой неделе меры защиты утратили актуальность, поскольку афганцы немного раньше в среду попросили убежища в Литве, эти меры хотят отменить с самого начала.

Как сказала К. Бубните-Ширмене, эти аргументы и решение суда о мерах защиты будут очень важными и в плане дальнейшего рассмотрения дела.

ЕСПЧ применил временные меры защиты в деле пяти граждан Афганистана против Литвы, временно запретив высылать их из страны.

Они действуют до 29 сентября.

В сообщении ЕСПЧ говорится, что заявителями являются граждане Афганистана, прибывшие в Беларусь в августе этого года. Мигранты утверждают, что бежали из Афганистана, так как их стали бы преследовать перенявшие контроль над этой страной талибы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что, манипулируя событиями в Афганистане, сейчас пытаются открыть новый путь нелегальной миграции.

В Литву в этом году незаконно через границу с Беларусью попало более 4 тыс. мигрантов.