"Мы подписали соглашение до конца года производить взаимный обмен - мы будем обмениваться вакцинами, которые являются самыми популярными, и уже на следующей неделе едем забрать 100 тыс. доз вакцин Janssen из Норвегии, а норвежцы приедут забрать вакцины Comirnaty", - сказал А. Дулькис.
По словам А. Дулькиса, графики поставок вакцины Janssen в Литву "сегодня не очень удобны для нас", но эта вакцина из-за одной прививки для полной иммунизации удобна Литве, между тем в Норвегии, по его словам, ситуация противоположная, потому что там особенно популярна вакцина Comirnaty, производимая Pfizer и BioNTech, ее остатки в Литве достаточно большие.
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