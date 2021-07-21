aA
Литва подписала соглашение с Норвегией, в котором договорено, что наша страна обменяет имеющиеся у нее вакцины от коронавируса производителя Pfizer на вакцины Janssen, говорит министр здравоохранения Арунас Дулькис.
COVID-19 Vaccine Janssen
COVID-19 Vaccine Janssen
© Imago / Scanpix

"Мы подписали соглашение до конца года производить взаимный обмен - мы будем обмениваться вакцинами, которые являются самыми популярными, и уже на следующей неделе едем забрать 100 тыс. доз вакцин Janssen из Норвегии, а норвежцы приедут забрать вакцины Comirnaty", - сказал А. Дулькис.

По словам А. Дулькиса, графики поставок вакцины Janssen в Литву "сегодня не очень удобны для нас", но эта вакцина из-за одной прививки для полной иммунизации удобна Литве, между тем в Норвегии, по его словам, ситуация противоположная, потому что там особенно популярна вакцина Comirnaty, производимая Pfizer и BioNTech, ее остатки в Литве достаточно большие.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Центр вакцинации от коронавируса появится и в Вильнюсском аэропорту (5)

22 июля в Вильнюсском аэропорту появится возможность...

Глава Минздрава Литвы - о кризисе: привитые заслуживают других условий (162)

В Литве стало известно об утилизации 5000 доз вакцины...

TOP новостей

В Игналине нелегальные мигранты устроили беспорядки, потребовалось установить дополнительные заборы (157)

Мэр Игналинского района Юстас Расикас в передаче...

Arūnas Dulkys

Глава Минздрава Литвы: можно говорить о карантине для непривитых (96)

Можно говорить о том, что карантин в дальнейшем будет...

Какие налоги на регистрацию и за пользование будут платить многие владельцы автомобилей в Литве (50)

Почти 2/3 жителей Литвы за регистрацию привезенного в...

Соцдемы предлагают эксперимент с введением 4-дневной рабочей недели (34)

Появляется все больше данных о том, что 4-дневная...

Повторные прививки от коронавируса предложат не всем  врач назвал 5 групп населения (13)

В Литве все чаще обсуждают вопрос ревакцинации от...