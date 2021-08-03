Литва: нелегальных мигрантов возвращают в Беларусь, возможность применения силы зависит от ситуации

За ночь пограничники развернули несколько групп нелегалов.
Эту информацию Delfi подтвердил представитель СОГГ Рокас Пукинскас.
Пограничникам помогала военная полиция. Работали кинологи с собаками.
"Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы - компетентны, они могут принимать тактические меры в подобных ситуациях. Границу Литвы должны защищать всеми законными способами от любого незаконного пересечения, как инструмента гибридной атаки, которую сейчас проводят против Литвы. Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников, которые намерены совершить противозаконное действие – незаконно перейти границу", – сказала Билотайте.
Информацию о том, что минувшей ночью несколько групп нелегалов вернули в Беларусь LRT подтвердил и вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, заверив, что это необходимые меры.
"Литва больше не может принимать постоянно растущий поток беженцев, кроме того, нелегальное пересечение границы - это незаконное действие. Другие меры по возвращению задержанных на границе представит СОГГ. В первую очередь нелегалам, наверное, говорят, что они заблудились. Ведь они приехали в великолепную страну Беларусь, любовались ее природой, и заблудились, сейчас они могут продолжить свой тур по Беларуси", – иронизировал вице-министр.
Он напомнил, что остаются несколько способов подачи прошения об убежище - на контрольно-пропускных постах и в диппредставительствах.
"У нас сейчас все же введена чрезвычайная ситуация, она ухудшается, переходит в чрезвычайное положение. Хотя пока не могу подтвердить, что перейдут к режиму ЧП. Поэтому пограничники всеми законными способами могут развернуть мигрантов и показать им, в какую сторону им идти", – сказал Абрамавичюс.
По его словам, в первую очередь это психологические и приказные меры. "Могут ли применять силу, это зависит от обстоятельств, от того, как настроены мигранты. Но точка отсчета – доброжелательное указание направления в страну туризма, откуда они пришли", - сказал он.
Вице-министр заметил, что ЧП могут ввести не из-за потока мигрантов, а из-за того, что их негде размещать. По его словам, есть два сценария введения ЧП - на отрезке протяженностью 5 км или в муниципалитетах, где нелегалы переходят границу.
Абрамавичюс рассказал, что уже есть список иракцев, которые думают о возвращении на родину.
"Список удлиняется, но технически это непростая процедура", – сказал вице-министр.
"На принудительное возвращение Ирак не соглашается. Соглашения между ЕС и Ираком не работают", – заметил он и выразил надежду на то, что количество желающих вернуться увеличится.
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