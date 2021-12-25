В прошлом году имена Маркас и Йокубас были на втором и шестом месте, а Амелия и Эмилия - на втором и третьем месте соответственно.
В десятку самых популярных имен для мальчиков также входят Матас, Доминикас, Бенас, Геркус, Ноюс, Лукас, Йонас и Каюс.
Самыми популярными именами среди девочек стали Лиепа, Лея, София, Габия, Лукне, Камиле, Аделе и Патриция.
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