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Самыми популярными именами, которые давали мальчикам, родившимся в 2021 году, были Маркас и Йокубас, а девочкам - Амелия и Эмилия.
Asociatyvioji nuotr.
Asociatyvioji nuotr.
© Shutterstock

В прошлом году имена Маркас и Йокубас были на втором и шестом месте, а Амелия и Эмилия - на втором и третьем месте соответственно.

В десятку самых популярных имен для мальчиков также входят Матас, Доминикас, Бенас, Геркус, Ноюс, Лукас, Йонас и Каюс.

Самыми популярными именами среди девочек стали Лиепа, Лея, София, Габия, Лукне, Камиле, Аделе и Патриция.

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