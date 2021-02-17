Литва начинает контроль приезжающих из Польши на автомобилях

Такое решение в понедельник приняла Правительственная комиссия по чрезвычайному положению (ПКЧП). Контроль начат с 8 часов утра, информировала министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Будет проверяться, заполнили ли следующие с польской стороны информацию путешественника и есть ли у них тест - так, как сейчас осуществляется контроль в аэропортах", - сообщила Билотайте после комиссии.

С прошлой недели такая проверка осуществляется и в морских портах, и в аэропортах.

У всех прибывающих из-за рубежа должен быть отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного за 48 часов до приезда, или они должны сдать тест по приезде в Литве и изолироваться на 14 дней с возможностью сокращения срока самоизоляции, если будет сделан тест за свой счет.

Прибывающие должны заполнить анкеты Национального центра общественного здравоохранения.

Для всех прибывающих обязательна самоизоляция.