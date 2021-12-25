Литва на следующей неделе получит первое лекарство от COVID-19

По словам канцлера Министерства здравоохранения Юргиты Гребенковене, Литва получит препарат Ronapreve.

"Министерство проводит закупочные процедуры, принимает решение о приобретении и инициирует определенные действия по приобретению. Некоторые лекарства от COVID-19, как зарегистрированные, так и незарегистрированные, мы закупаем через централизованные европейские закупки. Европейская комиссия не закупает некоторые лекарства централизованно, поэтому мы принимаем решение о двусторонних закупках у компании", - сказала канцлер BNS.

"Первые лекарства для стационарного применения должны появиться в Литве на следующей неделе", - добавила она. По данным Минздрава, Литва в настоящее время закупила 60 индивидуальных доз препарата Ronapreve (комбинация касиривимаба и имдевимаба) для лечения COVID-19 у взрослых и подростков в возрасте от 12 лет и старше. Центр экстренной медицинской помощи (ESSC) получил заказ на закупку дополнительных 340 доз этого лекарства.

Это лекарство можно использовать для лечения пациентов с массой тела не менее 40 килограммов, которые не нуждаются в кислородной терапии, когда они подвержены повышенному риску развития тяжелого течения COVID-19. Его также можно использовать для предотвращения COVID-19 у пациентов этого возраста и веса.

По словам Ю. Гребенковене, материально-техническое обеспечение этих лекарств запланировано, и решено, для каких групп они должны быть прописаны в качестве амбулаторных лекарств, как контролировать их назначение и как распределять их по аптекам.

В Минздраве отмечают, что пациенты с COVID-19 в настоящее время проходят лечение противовирусным препаратом Veklury (действующее вещество ремдесивир), которое зарегистрировано в Евросоюзе.