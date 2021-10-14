По данным за четверг, за последние 14 дней показатель заболеваемости в Литве составляет 972 случая на 100 000 жителей - это самый большой показатель по ЕС.
На втором месте идет Латвия - 864 случаев на 100 000 жителей, на третьем – Эстония (859).
По смертности Литва на третьем месте (120 смертей на 1 млн. жителей за 14 дней).
На первом месте по смертности Болгария – 168 смертей на 1 млн., на втором – Румыния (164).
Лучше всего обстоят дела на Мальте - показатель заболеваемости составляет почти 50 на 100 000 жителей.
Самый низкий показатель смертности за последнюю неделю фиксируется в Нидерландах (3 смерти на 1 млн.).
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