Командующий Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил во вторник, что предложил Министерству обороны использовать эту возможность для восстановления утраченных ресурсов.
"Мое предложение к руководству Минобороны — использовать, но здесь много технических нюансов. Нужно поинтересоваться, что попадает в списках ленд-лиза, каковы подробности", — заявил журналистам командующий армией на полигоне в Рукле, что в Йонавском районе.
"Мы обсуждаем, и воспользуемся этим, как только будет возможность", — добавил он.
По словам командующего, закон США о ленд-лизе настраивает Литву "очень оптимистично", он позволит и дальше развивать национальные мощности.
Закон, подписанный Байденом, основан на системе времен Второй мировой войны, которая помогла союзникам победить нацистскую Германию. Тогда США поставляли своим союзникам вооружение, военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой.
Закон о ленд-лизе призван облегчить поставки американского оружия в Украину, разрушаемую российским вторжением.
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