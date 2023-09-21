Литва лидирует в Европе по заболеваемости клещевым энцефалитом

Согласно отчету Европейского центра контроля и профилактики заболеваний за 2022 г., средняя заболеваемость клещевым энцефалитом в Литве составляет 24,3 случая на 100 тыс. жителей.
По данным Национального центра общественного здоровья на 2022 г. (далее – НЦОЗ), заболеваемость этой болезнью в городе Вильнюсе составила 11,2 случая на 100 тыс. жителей, а в Вильнюсском районе – 14,3 случая на 100 тыс. жителей.
По последним данным НЦОЗ на 2023 г., заболеваемость клещевым энцефалитом в городе Вильнюсе составляет 7,9 случая на 100 тыс. жителей, а в Вильнюсском районе 13,7 случаев на 100 тыс. жителей (с января по август). При сравнении этих данных, можно заметить, что заболеваемость в осенние месяцы может расти.
Заболеть клещевым энцефалитом может любой, но наибольшая заболеваемость наблюдается среди взрослых в возрасте от 45 до 64 лет.
Клещевой энцефалит – вирусное заболевание, вызываемое клещами Ixodes, питающимися кровью человека. Этот патоген содержится в слюне клеща и передается человеку в течение нескольких минут после укуса клеща.