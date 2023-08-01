Литва: корзина самых дешевых продуктов питания в июле подешевела на 5,5%

В июне все торговые сети снизили цены, но недостаточно, чтобы произошли изменения в рейтинге. Первое место сохраняет "Maxima", чья корзина подешевела на 3,10 евро. На втором месте, как и в июне – "e-Rimi" (корзина подешевела на 2,88 евро), на третьем – "Rimi" (подешевела на 4,19 евро). Четвертое и пятое место делят торговые сети "Norfa" (подешевела на 6,69 евро) и "Lidl" (подешевела на 8,91). "Barbora" в июле также снизила цены на 3,62 евро и занимает шестое место, "IKI" – на седьмом месте (корзина подешевела на 3,34 евро), а "Last Mile" – на восьмом месте (0,11 евро).