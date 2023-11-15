Литва: какие изменения произойдут в системе социальных выплат?

"Серьезные изменения произойдут с января в связи с реализацией реформы по инвалидности, одна из основных целей которой — стать еще ближе к человеку с ограниченными возможностями, оказывая ему индивидуальную помощь. Изменения в назначении социальных пенсий также будут способствовать повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями. Мы хотим создать более справедливую систему, чтобы получатели пособий по инвалидности имели равные возможности работать, не теряя права на получение пособий по инвалидности, и чтобы пособия по инвалидности получали все, независимо от возраста, в котором была установлена инвалидность", — говорит министр социальной защиты и труда Моника Навицкене .

Кабинет министров одобрил предложения Министерства социальной защиты и труда о назначении и выплате определенной категории пособий независимо от того, работают ли их получатели. Кроме того, право на пенсию по инвалидности получат лица, признанные утратившими 45-55% трудоспособности после достижения ими 24-летнего возраста. Также будет унифицирован принцип определения размеров пенсий по инвалидности.

В соответствии с действующим в данный момент законодательством лица, имеющие уровень утраты трудоспособности 45-55% после достижения 24-летнего возраста, не имеют права на пенсию по инвалидности. Правительство согласилось с предложением гарантировать конституционное право всех лиц с ограниченными возможностями на получение пенсии по инвалидности и установить право на пенсию по инвалидности для лиц, которым установлена инвалидность в размере 45-55% после достижения ими возраста 24 лет. Ожидается, что это изменение затронет около 3 000 человек.

В настоящее время работать и одновременно получать социальные выплаты могут только те, кому инвалидность была установлена в возрасте до 24 лет. Правительство одобрило предложение об отмене этого дискриминационного положения и назначении и выплате социальной пенсии независимо от того, работают ли ее получатели. Это даст всем получателям социальной помощи равные возможности для работы без потери права на получение соответствующего социального пособия и будет способствовать интеграции лиц с ограниченными возможностями в рынок труда. По оценкам, данное изменение затронет около 2 000 человек.

Также будет унифицирован принцип установления размеров пенсий по инвалидности. В результате размер пенсии по инвалидности для всех получателей будет распределен на каждые 5 процентных пунктов потери трудовой активности.

Изменение коэффициентов приведет к увеличению размера выплат:



- для лиц, признанных нетрудоспособными в возрасте до 24 лет с 45-60% утраты трудоспособности, — с 25 до 74 евро;

- для лиц, признанных нетрудоспособными после 24 лет с потерей 60 % и более трудоспособности, — от 15 до 90 евро;

- для родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, осуществляющих уход за лицами с ограниченными возможностями на дому не менее 15 лет, а также матерей, воспитавших 5 и более детей, — от 49 до 110 евро.