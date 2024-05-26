Литва: к 16.00 часам общая явка избирателей во втором туре составила 38,97%

В день выборов к 16.00 час. к урнам для голосования пришло 27,93% избирателей. Между тем, 257 854 избирателя уже выразили свою волю, проголосовав досрочно или на дому. По данным ГИК, это 11,03% от общего числа всех избирателей, обладающих правом голоса.