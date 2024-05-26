Литва: к 16.00 часам общая явка избирателей во втором туре составила 38,97%

В день выборов к 16.00 час. к урнам для голосования пришло 27,93% избирателей. Между тем, 257 854 избирателя уже выразили свою волю, проголосовав досрочно или на дому. По данным ГИК, это 11,03% от общего числа всех избирателей, обладающих правом голоса.
Наиболее активны – избиратели Нерингского (56,52%), Бирштонского (51,67%) и Палангского (51,53%) муниципалитетов.
Наиболее пассивны – избиратели Висагинаса (21,84%), Клайпеды (33,88%) и Йонавского района (35,89%).
Как и пять лет назад, во втором туре выборов встречаются претендующий на переизбрание глава государства Гитанас Науседа и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните.
В 2019 г. во время выборов главы государства к этому часу проголосовали 5,88% избирателей.
Тогда, по данным ГИК, после подсчета бюллетеней на всех избирательных участках победителем стал Науседа, набравший 65,68% голосов избирателей. Оставшаяся на втором месте Шимоните получила 33,04%.