2024.05.26 10:27

Литва: к 16.00 часам общая явка избирателей во втором туре составила 38,97%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

По состоянию на 16.00 часов общая явка избирателей во втором туре президентских выборов составила 38,97%, сообщила Главная избирательная комиссия Литвы.

В день выборов к 16.00 час. к урнам для голосования пришло 27,93% избирателей. Между тем, 257 854 избирателя уже выразили свою волю, проголосовав досрочно или на дому. По данным ГИК, это 11,03% от общего числа всех избирателей, обладающих правом голоса.

Наиболее активны – избиратели Нерингского (56,52%), Бирштонского (51,67%) и Палангского (51,53%) муниципалитетов.

Наиболее пассивны – избиратели Висагинаса (21,84%), Клайпеды (33,88%) и Йонавского района (35,89%).

Как и пять лет назад, во втором туре выборов встречаются претендующий на переизбрание глава государства Гитанас Науседа и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните.

В 2019 г. во время выборов главы государства к этому часу проголосовали 5,88% избирателей.

Тогда, по данным ГИК, после подсчета бюллетеней на всех избирательных участках победителем стал Науседа, набравший 65,68% голосов избирателей. Оставшаяся на втором месте Шимоните получила 33,04%.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии