2024.05.12 07:00

Литва: идет подсчет голосов на выборах президента и референдуме - лидирует Науседа

 
Выборы в Литве онлайн
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В Литве 12 мая проходят президентские выборы и референдум о сохранении гражданства. Избиратели могли голосовать на любом избирательном участке из 1895 по всей Литве с 07:00 до 20:00.

Следим и расскзываем о ходе голосования и подсчете голосов в режиме онлайн.

За пост главы Литвы борются 8 кандидатов:

баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа;

выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните;

представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас;

самовыдвиженец Игнас Вегеле;

самовыдвиженец Эдуардас Вайтку;

основатель партии "Неманская заря" Ремигиюс Жемайтайтис

Гедримас Еглинскас, выдвинутый Союзом демократов "Во имя Литвы";

председатель Партии труда Андрюс Мазуронис;

В ходе первого тура президентских выборов проводится и референдум о множественном гражданстве. Победителем будет считается кандидат, получивший более 50 % голосов. В случае, если ни одному из кандидатов не удалось достичь большинства, через две недели организуется второй тур, в который обычно выходят два кандидата, получившие наибольшее количество голосов в первом туре. Набравший во втором туре абсолютное большинство и считается победителем.

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