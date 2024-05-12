Литва: идет подсчет голосов на выборах президента и референдуме - лидирует Науседа

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В ходе первого тура президентских выборов проводится и референдум о множественном гражданстве. Победителем будет считается кандидат, получивший более 50 % голосов. В случае, если ни одному из кандидатов не удалось достичь большинства, через две недели организуется второй тур, в который обычно выходят два кандидата, получившие наибольшее количество голосов в первом туре. Набравший во втором туре абсолютное большинство и считается победителем.