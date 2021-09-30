Литва и Латвия приступили к строительству забора на границе с Беларусью

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы пресечь проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны. Как сообщило в среду, 29 сентября, правительство в Вильнюсе, строительная компания Tetas начала укладку колючей проволоки в районе курортного города Друскининкай, недалеко от стыка границ трех стран - Литвы, Польши и Беларуси.

На других участках пока ведутся подготовительные работы. К концу года предполагается возвести забор высотой около четырех метров, на котором будет укреплена колючая проволока. Строительство планируется завершить в 2022 году, его стоимость составит до 152 миллионов евро.

Латвия планирует построить забор к 2025 году

В соседней Латвии также ведутся работы по строительству ограждения на границе с Беларусью. Для начала в срочном порядке на протяжении более 37 километров на различных участках границы будет уложена колючая проволока.

29 сентября министерство внутренних дел в Риге заключило с местной компанией с Aimasa контракт на поставку колючей проволоки и установку забора - он должен быть возведен не позднее 2024 года.

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют белорусские власти в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран, обнародованном 23 августа. В этом же документе Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.