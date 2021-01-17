"Мы просим вас срочно связаться с BioNTech/Pfizer, чтобы потребовать публичных объяснений ситуации и подчеркнуть необходимость обеспечения стабильности и прозрачности своевременных поставок. Национальные правительства не могут планировать успешную вакцинацию, не видя графиков доставки вакцины", - говорится в письме, копию которого получило агентство BNS.

Министры здравоохранения Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Дании и Швеции в письме еврокомиссару по вопросам здравоохранения утверждают, что проблемы с поставками вызывают серьезную обеспокоенность надежностью и устойчивостью процесса вакцинации.

"Мы пишем вам, пребывая в беспокойстве относительно надежности и устойчивости процесса вакцинации от COVID-19, принимая во внимание устные сообщения представителей BioNTech/Pfizer об их трудностях с поставками", - говорится в письме.

Как утверждают министры, представители BioNTech/Pfizer сообщили, что в ближайшие недели объемы поставок вакцины в страны будут заметно уменьшены, некоторым странам был указан срок 8 февраля 2021 года, а некоторые страны не получили никакой информации о предполагаемых сроках поставок уменьшенных объемов вакцины.

"Мы обязаны информировать своих жителей и людей из конкретны групп риска, что их вакцинация будет отложена, несмотря на большие усилия наших правительств обеспечить своевременную доставку вакцины. Такая ситуация неприемлема. Это не только сказывается на планирующихся графиках прививок, но и снижает надежность процесса вакцинации", - утверждают министры.