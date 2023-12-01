Литва и Австрия ищут более эффективные меры по контролю нелегальной миграции

Как сообщает Министерство внутренних дел (МВД), в ходе встречи министр поблагодарила Австрию за помощь, оказанную в разгар кризиса нелегальной миграции: литовским пограничникам помогал 21 офицер подразделения специального назначения EKO Cobra.
Австрия также предоставила 50 модульных домов для размещения мигрантов и крупную гуманитарную помощь, что существенно способствовало управлению миграционным кризисом и обеспечению безопасности границ.
"Австрия очень хорошо понимает стоящие перед нами вызовы, которые возникают из-за непредсказуемого соседства Беларуси и России. Австрийское правительство не только говорит о важности солидарности, но и фактически оказывает поддержку. Война в Украине, инструментализированная миграция, атаки на инфраструктуру стран ЕС, ядерные угрозы и информационные атаки становятся новыми вызовами для работы правоохранительных органов всех стран и вынуждают страны ЕС искать новые формы сотрудничества, возможности регионального реагирования", - подчеркивает министр.
Министры также обсудили проблему вторичной нелегальной миграции, которая становится все более актуальной. В результате вторичной миграции 11 стран Шенгенской зоны вновь ввели внутренний пограничный контроль. Австрия поддерживает меры по усилению защиты внешних границ ЕС, поскольку это также означает сокращение вторичной миграции в Австрию. За убежищем в Австрии в этом году обратились 50 тыс. нелегальных мигрантов – это на 50% меньше, чем в прошлом году.
Литовские и австрийские министры также обсудили опыт управления специализированными силами, взаимодействие служб в ответ на гибридные угрозы и практику подавления беспорядков.
Министр А. Билотайте посетила австрийское подразделение специального назначения EKO Cobra и вместе с генеральным комиссаром полиции Ренатасом Пожелой наградила офицеров, оказавших помощь Литве во время миграционного кризиса.
Также обсуждалась важность интеграции полицейских сил в противодействии гибридным угрозам.
Чтобы обеспечить единое управление силами и сократить административные расходы, Австрия еще в 2005 году объединила силы жандармерии с полицией. По словам министра внутренних дел Австрии, это решение является примером успеха, поскольку отсутствует конкуренция за компетенции и обеспечивается единое управление силами.
МВД также подготовило Руководящие принципы по устойчивости к гибридным угрозам, которые укрепят общую готовность уставных служб к реагированию на гибридные угрозы. Впервые проведены тактические учения "Взаимодействие 2023", посвященное гибридным угрозам и демонстрирующее взаимодействие служб, в которых приняли участие спецподразделения полиции, Службы общественной безопасности и Службы охраны государственной границы (СОГГ).
По словам министра, очевидно, что вызовы времени требуют большей интеграции служб.