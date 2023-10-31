Литва хочет запустить поезд Вильнюс-Рига с будущего года

Пока литовская компания не говорит, через Шяуляй или через Даугавпилс будет пущен новый поезд Вильнюс-Рига, но судя по тому, что сотрудники нанимаются на участок Рига-Елгава, поезд пойдет через Шяуляй. Для латвийской стороны более выгоден был бы маршрут через Даугавпилс, где поездов не хватает. Шяуляй — четвертый по величине город Литвы, и с учетом елгавчан пассажиропоток может быть достаточным.

Pasažieru vilciens возможную конкуренцию с литовцами комментирует сдержанно. "На данный момент довольно сложно комментировать, какой будет конкуренция, потому что у нас нет информации о том, когда именно планируются эти рейсы и какова будет стоимость поездки в пределах Латвии", — сказала представитель Pasažieru vilciens Сигита Звиедре. По ее словам, здесь есть еще один деликатный вопрос, и это переманивание работников, особенно машинистов, которых не хватает. "Потому что это специфическое образование, специфический опыт. Машинисты — это такая особо охраняемая, высоко ценимая группа работников, которой жалко делиться. Если же говорить о кондукторах и контролерах, то тут мы конкурируем не только с LTG Link, но и со специалистами по работе с клиентами, по сути, со множеством предприятий".