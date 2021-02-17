По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, тестирование является "одной из существенных мер для остановки распространения пандемии". В прошлом году в октябре ЕК заявляла, что в целом на приобретение быстрых антигенных тестов будет выделено около 100 млн евро – тесты дарятся посредством распределения их по количеству специалистов здравоохранения либо по потребности страны.

"Странам-членам будет подарено более 20 млн. единиц быстрых антигенных тестов. Тесты будут доставлены в первом квартале этого года, поэтому ЕК созрела для подписания с каждым членом соответствующие договора дарения (...). Литве достанется немногим более 390 тыс. антигенных тестов", – заявил Арунас Дулькис.

Литва также закупает эти тесты. Посредством организованных закупок ЕК в целом планируется приобрести 800 тыс. тестов, еще около 300 страна закупит самостоятельно.

Для антигенных тестов, как и для молекулярных (ПЦР), используется мазок из носоглотки.

Такой способ тестирования дешевле: он позволяет быстрее обследовать людей, а для выполнения анализов не требуется особо квалифицированный персонал.