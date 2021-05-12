На прошлой неделе сообщалось, что МВД и Департамент пожарной безопасности и спасения проведут тренировку по гражданской обороне. Глава МВД Агне Билотайте сказала, что в ходе учений оценят способности быстрой передачи информации об атомной аварии. Кроме того, оценят состояние системы информирования жителей.

"Такие тренировки нужны, чтобы все ведомства могли должным образом выполнять свои функции и обеспечить безопасность общества, информировать его в случае опасности", – сказала Билотайте.

Директор ДПБС Саулюс Грейчюс сообщил время проведения учений в день их проведения. В учениях примут участие 16 госведомств и все муниципалитеты. Однако в Вильнюсе, который два года назад отказался от участия в подобной тренировке, чувствуется беспокойство. Не из-за самих учений, а из-за реального самого страшного сценария – что, если на БелАЭС произойдет серьезный инцидент?

В передаче "Тема на Delfi" представитель ДПБС Эдгарас Гяда сказал, что основной акцент тренировки - безопасность.

"Это как экзамен с дополнительными элементами: после экзамена мы можем менять условия задачи, они зависят от поведения участников", – сказал Гяда, подчеркнув важность фактора неожиданности.

"Мы стараемся сделать определенные испытания, чтобы было понимание возможности аварии в любой момент, хотим максимально приблизить ситуацию к реальной", – прибавил он.

Во время учений будут работать 76 оперативных центров для координирования действий, обмена информацией, это значительный вызов.

"Основное внимание – управление поступлением информации, его скоростью, своевременностью, согласованностью . Один из важнейших моментов – информирование общества", – сказал Гяда. Он заметил, что немалая часть жителей о такой системе информирования знает - исследование 2020 года показало, что 82% процента жителей слышали о системе GPIS, 67% указали, что получали сообщения на свои смартфоны. Однако лишь 38% жителей знают, что надо делать в случае атомной аварии и только 44% располагают необходимым запасом продовольствия и воды, чтобы 72 ч. не покидать жилье.

Также был создан специальный сайт www.lt72.lt, на котором можно найти подробную информацию, советы, что делать, где установлены сирены. Их включат 12 мая в 15 ч., а потом 6 минут будут передавать информацию по радио, телевидению, разошлют на смартфоны.

А как быть с "неожиданными" факторами? Например, если проблемы со связью, не хватает коммуникации, из-за этого реакция общества может стать непрогнозируемой? А еще и кибератаки: если взломают сайт https://www.lt72.lt/ или люди получат фейковые сообщения, что это не учения?

"У нас есть план, в рамках которого участники тренировки должны продемонстрировать свои способности и знания, но есть и пакет дополнительных условий – около 50 разных ситуаций, которые попытаемся продемонстрировать за 6-часовые учения", – подчеркнул Гяда.

Напомним, что МВД же проводил учения в 2019 г., но тогда от участия в них отказался Вильнюсский муниципалитет.

Тогдашний глава администрации Повилас Подярскис сказал, что муниципалитету не дали проверить действие актуальных механизмов, а без этого учения не имеют смысла.

Гяда заметил, что в 2019 г. во время тренировки идентифицировали одну проблему: не разделили аудитории тех, кто готовил сценарий, и тех, кто в нем участвовал. "В некоторых случаях проблему решали те же, кто ее придумал. Сейчас мы стараемся этого не повторить, чтобы учения были максимально реальными", – džiaugėsi E. Geda.

Однако заместитель главы администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас не был настроен оптимистично – не только из-за учений, но и из-за реальной ситуации в столице.

"Мы являемся участником учений. Из сценария видно, что тренировка больше посвящена информированию жителей, межведомственному сотрудничеству, в меньшей степени техническим вопросам – обеспечению, эвакуации, обеспечению поставок воды. Мы понимаем, что это первые учения такого типа. Посмотрим, как обстоят дела с информированием и сотрудничеством и потом перейдем к более важным вопросам", – сказал Бужинскас, заметив, что для Вильнюса это процесс обучения.

В соответствии со сценарием, спустя 3 ч. после инцидента на БелАЭС в зоне воздействия уже окажутся больше 112 000 жителей Литвы. И это только начало проблем.

"Главная проблема: должны ли эвакуироваться жители Вильнюса? По одним правилам Вильнюс попадает в зону эвакуации, по другим - нет. Это вызывает неизвестность. Если мы должны эвакуировать хотя бы часть Вильнюса, то подготовка должна быть совсем иной. Пока нет ответа на этот вопрос, невозможно что-то конкретно планировать", – признал Бужинскас.

Он сказал, что самый страшный сценарий - движение радиационного облака в сторону Вильнюса, маловероятен, поскольку ветер из Островца в сторону Вильнюса дует всего 16 дней в году. Но и это достаточно большой риск, он меняет весь сценарий.

"Сейчас по логике сценария, Вильнюс принимает людей, а не эвакуирует своих жителей, это самая большая проблема. А обеспечение, финансирование, резервы, очищение воды - все это второстепенные вопросы – eих надо решать, когда будет ясно, эвакуируют Вильнюс или нет", – заметил Бужинскас.

"С точки зрения прямого бюрократического взгляда, сейчас Вильнюс в зону эвакуации не входит, значит, он не будет эвакуирован. Но ясного ответа нет. Мы считаем, что уже сейчас надо иметь резерв и водоочистительные сооружения, таблетки йода, но, к сожалению, к запуску БелАЭС были не готовы (...)", - заметил Бужинскас.

По имеющимся данным, у 65% жителей Вильнюса есть таблетки йода.

"Если Вильнюс не эвакуируют, а так, похоже, и будет, то нужно отработать каналы информирования жителей: оставаться дома, закрыть окна, отключить рекуператоры, не выходить на улицу“, – напомнил Бужинскас, сказав, что важен и вопрос воды.

"Если Нерис будет загрязнена, а ее воды охлаждают БелАЭС, у нас будет проблема с водой. В месяц в Вильнюсе потребляют 2,6 млн. куб. м воды, ее можно получить в других источниках, но возникнет вопрос поставок и обеспечения водой жителей", – признал представитель муниципалитета.