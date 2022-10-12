Литва готовится к возможному росту потока беженцев из Украины

Во вторник в интервью литовской теле-радиовещательной компании LRT он сказал, что в муниципалитетах осталось около 2 тысяч. резервных жилых мест, Центр приема беженцев в Рукле также имеет несколько сотен мест, есть связь с муниципалитетами о подготовке других мест, например, школ.

"На данный момент везут кровати из собственных резервов, а в ближайшее время завезем и бытовую технику, чтобы дать людям крышу над головой, накормить и, если нужно, разместить эти увеличившиеся потоки. На улице, конечно, ни одного не оставим", — подчеркнул он.

По словам Шюркуса, хотя и подготовились принять дополнительно около 25 тыс. человек, можно было бы принять и больше, но условия в таком случае были бы не очень хорошие.

"Но похоже, что у нас уже не будет тех условий, которые были созданы для первой волны, когда люди принимали украинцев в свои дома", - добавил он.

Вице-министр также сообщил, что в первую очередь с муниципалитетами обсуждаются помещения, подготовка которых не требует больших вложений. В то же время ведутся переговоры с неправительственными организациями, ожидается помощь Еврокомиссии, Агентства ООН по делам беженцев и миграции в выделении кроватей и мебели.

По его словам, поток мигрантов из Украины в Литву пока существенно не увеличился, в неделю прибывает 400-500 человек, но часть из них не остается в Литве.

"Если у нас было около 66 тысяч зарегистрированных лиц, то сейчас официально выехали более четырех тысяч", — признал Шюркус.

По данным Департамента статистики, с начала войны в Литву официально прибыло почти 68 тыс. беженцев из Украины, более 700 из них прибыли за последние семь дней.

Между тем, по данным Министерства социальной защиты и труда, около 50 процентов из прибывших украинцев проживает в жилье, найденном организацией "Сильные вместе", одна десятая часть проживает в муниципальном жилье, еще 40 процентов - сами снимают квартиры. Государство и муниципалитеты предоставляют компенсацию в размере 150 евро жителям Литвы, сдавшим жилье украинцам.

Глава Литовского Красного Креста Кристина Мейде также сообщила, что организация еще ранее оценивала сигналы о том, что интенсивная атака России на инфраструктуру Украины может разрушить тепловое хозяйство страны, и люди не смогут пережить зиму до новых атак.

"Конечно, я не исключаю, что поток может быть больше, чем мы планировали, в связи с тем, что действия становятся более активными", - сказала Мейде.

По ее словам, еще месяц назад представители организации в Украине надеялись, что миграция военных беженцев будет проходить внутри страны, но после агрессивных атак России в последние дни "ситуация может измениться, и этот поток может двинуться".

По ее словам, в частном секторе в принципе уже не так много свободных комнат, самый ожидаемый вклад - от самоуправлений - в свою очередь Литовский Красный Крест полон решимости оказать свою помощь, например, предоставив одеяла, матрасы, обучает волонтеров.