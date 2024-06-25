Литва готовится к Празднику песни: на крупные выступления предлагают приезжать за несколько часов

„Я думаю, этот праздник - это единство. Естественно, мы всегда думаем об истории. 1924 год, Каунас, Выставочная площадь, тогдашний президент Александрас Стульгинскис призвал исполнить гимн и с этого началась традиция, которая не прекращается 100 лет“, – напомнил министр культуры Симонас Кайрис.
„Мы с нетерпением ждем этих выходных, когда все начнется, приглашаем на платные и на бесплатные мероприятия. Прекрасно, что билеты раскупили, как только они появились в продаже, но надо помнить, что на мероприятия 6 июля билеты не нужны – просто приходите в парк Вингис“, – сказал министр.
Представитель Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене сказала, что важно позаботиться о собственном здоровье.
Она просит участников праздника не садится на землю, пользоваться репеллентами, отпугивающими клещей, не возить с собой скоропортящиеся продукты: „Холодильников не будет, обещают жару, достаточно того, что вам привезут. Имейте при себе влажные салфетки, если негде помыть руки, сможете ими воспользоваться, возьмите крем от солнца, SPF 50, надевайте кепки или панамки, дождевики, емкости для воды, не пейте ничего -только воду“.
На празднике будут дежурить 54 бригады скорой помощи.
Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что полиция готова к мероприятию, возможны какие-то изменения, разве что поступит информация об угрозах: „Мы подготовились к самым разным сценариям, мы должны быть ко всему готовы. На празднике будет много полиции, каждый день по 150 в дополнение к обычному количеству“.
„Мы подготовили и рекомендации. Любые подобные мероприятия привлекают воров, надо беречь свои вещи. Кроме того, обращаюсь к водителям - будьте внимательны, везде будет оживленное движение - следите за информацией об ограничении движения. Желаю, чтобы все было хорошо, а на случай неприятностей - в городе дежурит полиция“, - сказал Пожела.
Организатор Праздника песни Саулюс Ляуса напомнил, что мероприятия будут проходить и в Вильнюсе, и в Каунасе.
„Мы просим зрителей осознать, что мероприятия будут проходить на открытом пространстве, будет много людей, поэтому надо приходить заранее. Мы - не страна футбола, не понимаем, что на стадион надо приходить за несколько часов до состязаний. Если кто-то приедет за полчаса, не найдет места для парковки и расстроится. Можно прийти раньше, пообщаться со знакомыми, подготовиться. Например, на концерт в Нагорном парке за 30 минут до начала уже никого не будут впускать. Лучше приезжать на общественном транспорте“, - сказал он.
„Важно, что мероприятия будут проходит в открытых местах, будут и бесплатные мероприятия, на Кафедральной, на Ратушной площадях, в храме Иоаннов, там количество мест ограничено, поэтому приходите заранее“, - сказал Ляуса.