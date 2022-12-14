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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подчеркивает, что в связи с продолжающимися атаками России на объекты критической инфраструктуры Украины, как Литва, так другие страны Европейского союза готовятся к новым потокам военных беженцев. Министр отмечает, что в настоящее время количество украинцев, получивших временную защиту, составляет около 3,9 млн. человек.
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© ELTA / Marius Morkevičius

"Что касается подготовки к новому потоку военных беженцев из Украины, можно выразить удовлетворение в связи с тем, что ЕС впервые очень быстро и оперативно принял директиву о временной защите и создал условия для обустройства украинцев в Европе. В настоящее время этот статус получили 3,9 млн. украинцев. И эта директива продлена до марта 2024 г.", - в среду в Министерстве внутренних дел журналистам сказала А. Билотайте.

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"Но, конечно, мы все сейчас готовимся, как на уровне ЕС, так и на национальном уровне, мы обсуждаем это и готовимся к возможному новому потоку, потому что Россия атакует критическую инфраструктуру Украины, поэтому мы должны быть готовы что может быть новая волна людей", - добавила она.

Прогнозируется, что в зимний период в Литву могут прибыть от 60 до 100 тыс. человек.

Подготовка ведется по утвержденному Еврокомиссией плану, по которому Литва обязалась принять еще не менее 20 тыс. беженцев. С начала войны вид на жительство в нашей стране получили более 71 тыс. украинцев, что составляет 2,53 проц. жителей страны. Литва занимает 4-е место в ЕС после Чехии, Польши и Эстонии, принимающая больше всего военных беженцев из Украины.

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