"Что касается подготовки к новому потоку военных беженцев из Украины, можно выразить удовлетворение в связи с тем, что ЕС впервые очень быстро и оперативно принял директиву о временной защите и создал условия для обустройства украинцев в Европе. В настоящее время этот статус получили 3,9 млн. украинцев. И эта директива продлена до марта 2024 г.", - в среду в Министерстве внутренних дел журналистам сказала А. Билотайте.
"Но, конечно, мы все сейчас готовимся, как на уровне ЕС, так и на национальном уровне, мы обсуждаем это и готовимся к возможному новому потоку, потому что Россия атакует критическую инфраструктуру Украины, поэтому мы должны быть готовы что может быть новая волна людей", - добавила она.
Прогнозируется, что в зимний период в Литву могут прибыть от 60 до 100 тыс. человек.
Подготовка ведется по утвержденному Еврокомиссией плану, по которому Литва обязалась принять еще не менее 20 тыс. беженцев. С начала войны вид на жительство в нашей стране получили более 71 тыс. украинцев, что составляет 2,53 проц. жителей страны. Литва занимает 4-е место в ЕС после Чехии, Польши и Эстонии, принимающая больше всего военных беженцев из Украины.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы утвердило компенсации на электричество и газ для жителей
28,5 цт/кВт – такой будет максимальная компенсация за...
Поток граждан России в Литву сократился более чем вдвое
Поток граждан Российской Федерации в Литву сократился...
Сильный снег в Литве нанес немало ущерба: оттепель может стать настоящим бедствием
Нанесенный сильным снегом ущерб считают и страховые...
Вильнюсец возмущен: улица сужена так, что по ней не может проехать снегоуборщик
В воскресенье в Литве разыгралась метель, которая...