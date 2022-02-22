Литва готовится к наплыву беженцев из Украины, пока речь идет о 8000 человек

Он сказал, что МВД обращался в муниципалитеты с вопросом, сколько беженцев они могли бы принять, если бы появилась такая необходимость.

"Ответы некоторых самоуправлений еще не поступили, но в принципе видно, что 6000 могли бы принять. Еще около 2000 могло бы принять Министерство науки, образования и спорта за счет своих ресурсов. В сумме получается 8000 мест (...)", – сказал вице-министр.

Дмитриев заметил, что были и такие муниципалитеты, в которых нет мест для беженцев.

"Но это уже вопрос солидарности всех самоуправлений. Если бы число было больше, мы бы его разделили пропорционально между всеми муниципалитетами. Такая потребность появится, если будет 10 000 или 30 000 человек", – заметил он.

Самоуправления, у которых нет мест для размещения беженцев отмечают, что могут помочь иным способом – например, транспортом. Дмитриев сказал, что некоторые муниципалитеты предложили землю для установки контейнерных домиков.

Но сейчас основное внимание уделяют уже существующим помещениям, в которых могли бы жить люди.

"Это общежития, другие помещения, которые могут быть приспособлены для временного проживания, школы, бывшие школы, спортзалы. Мы сейчас смотрим, что можно приспособить. Начали бы с использования самых удачных вариантов, а дальше смотрели бы", – заметил Дмитриев.

Он заверил, что часть муниципалитетов подкорректирует число беженцев, которых может принять.

"На этой неделе мы планируем повторно провести встречу, представить первую картину. Я бы не хотел называть муниципалитеты и рассказывать, кто и что предложил конкретно. Но услуги могут быть разные, в них может быть потребность", – сказал представитель МВД.

По его словам, министерство выступает за солидарность муниципалитетов.

"Это означает принятие количества людей, которое пропорционально размерам муниципалитета по численности населения", – сказал он.

Дмитриев заметил, что пока сложно сказать, сколько может быть беженцев.

"Как результат вчерашних бесед могу назвать 30 000. Но мы не можем остановиться на этом. При пропорциональном распределении людей между самоуправлениями, это может быть и 50 000 человек", – сказал Дмитриев.