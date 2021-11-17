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Литва дарит Грузии еще 50 тыс. доз вакцины от коронавируса.
Правительство в среду утвердило выделение 50 310 доз вакцины Comirnaty Грузии в качестве гуманитарной помощи.
Литва уже подарила в качестве гуманитарной помощи около 0,8 млн доз вакцин Украине, Молдавии, Грузии, Армении, Тайваню, Латвии, Таджикистану, Вьетнаму.
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