Литва через Всемирный банк выделит 10 млн евро на восстановление Украины и укрепление устойчивости Молдовы

В ходе министерской дискуссии Всемирного банка, посвященной Украине, министр Гинтаре Скайсте отметила, что созданный инструмент в ближайшее время позволит мобилизовать дополнительные средства для проектов восстановления Украины, а также выделить ресурсы Молдове, которая сталкивается с негативными последствиями войны.

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"Международное сообщество продолжает решительно мобилизовывать финансовую поддержку для защищающейся Украины. Новый инструмент, разработанный Всемирным банком, является важным инструментом для мобилизации донорской поддержки для первых крупномасштабных проектов реконструкции в Украине, а также поддержки устойчивости и развития пострадавшей от войны Молдовы. Литва, продолжая последовательно поддерживать Украину, выделит через этот инструмент 10 млн. евро, которые благодаря Всемирному банку будут увеличены до 30 млн. евро на восстановление критической инфраструктуры", - сказала министр финансов.

В Вашингтоне во время весенних встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка министр Г. Скайсте также встретилась с министром финансов Украины Сергеем Марченко, с которым обсудила как экономическую ситуацию в стране, так и необходимую финансовую поддержку международного сообщества в этом и следующем году.

"Украина до сих пор переживает катастрофические последствия начатой ​​Россией войны, и в то же время не только ежедневно борется за свою свободу, но и демонстрирует стойкость и способность поддерживать функционирующую экономику. В этом контексте и Европейский союз, и западные партнеры объединяются в мобилизации необходимых ресурсов для покрытия финансовых потребностей страны и начала процесса восстановления. Мы не можем оставлять Украину одну, поэтому Литва продолжит поддерживать страну как в рамках ЕС и международных форматов, так и на двусторонней основе. Мы также продолжим заручаться поддержкой западных партнеров с целью использования замороженных активов России для нужд Украины и расширения санкций против России и Беларуси", - заявила министр Г. Скайсте.

До сих пор Литва выделила более 900 млн. евро гуманитарной, финансовой и военной помощи, которая составляет 1,3 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).

Общая стоимость реконструкции и восстановления Украины постоянно увеличивается и в настоящее время, по последней оценке Всемирного банка, составляет более 411 млрд. долларов США, из них в 2023 г. Украина выделила первоначальные потребности в восстановлении объектов критической инфраструктуры – 14 млрд. евро.