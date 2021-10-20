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В Литве за последние сутки снова установили большое количество новых случаев коронавируса. Эпидемиологическая карта страны ничего хорошего не обещает, поскольку в красной зоне только три муниципалитета.
Reanimacijos skyrius Santaros klinikose
Reanimacijos skyrius Santaros klinikose
© Vidmantas Balkūnas

В ноябре 2020 г такого высокого уровня заболеваемости, как в этом году в октябре еще не было. Рекорд был поставлен 20 декабря - 3927 случаев. 20 октября было всего 493 новых случая ковид на 100 000 жителей.

В красной зоне пока остаются муниципалитет Паневежского района (375,2), Игналинского района (493,4), Варенского района (453,2).

Хуже всего дела по-прежнему обстоят в Клайпеде – 2061,0 новый случай на 100 000 жителей. Далее идет Клайпедский район (1814,9), Шяуляйский район (1755,9). В этих муниципалитетов количество новых случаев растет.

Во всей Литве доля положительных тестов за 7 дней составляет 13%.

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